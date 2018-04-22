Разработка сайта на Битрикс или Laravel с привязкой Sleeping Owl

1. СИТУАЦИЯ:

У нас есть сайт, который мы хотим перенести с Drupal на Битрикс с редакцией "Бизнес". Нужна цена ПРОГРАММИСТА.

2. ДАННЫЕ:

Сайт = https://intek27.ru/

Работа модулей: из структуры останется абсолютно все то же самое, что есть сейчас на сайте.

- Главная;

- Каталог;

- Карточка товаров;

- Обмен с 1С (обмен двойной, так как у нас в 1С-ке два Контрагента и в зависимости от выбора оплаты - меняется контрагент);

- Корзина: Кроме существующего функционала мы хотим добавить "малую корзину" по примеру сайта http://doghouse.ru/

Пример: http://www.screencapture.ru/file/ef142c0B - не совсем пока понимаем, это работа программиста или верстальщика или обоих?

- Все статичные разделы остаются прежними. Но есть тут уточнение, а именно:

Раздел "Наши сотрудники" https://intek27.ru/page/nashi-sotrudniki - мы хотим сделать структурой по примеру: https://tariland.ru/team/ (включая переход на каждого сотрудника в отдельную "Карточку"). Визуально мы сделаем все меньше и более красиво;

Раздел "Сертификация на продукцию" https://intek27.ru/page/sertifikatyi-na-produktsiyu - стандартная галерея фотографий с возможностью увеличения при клике в отдельном модальном окне;

Раздел "Партнеры" https://intek27.ru/page/nashi-postavschiki - стандартная галерея фотографий (в них будут логотипы), при клике идет переход на страницу партнера. В будущем планируем добавить над партнерами текст краткий о том, как стать нашим партнером;

Теперь важный моменты для оценки:

- У нас в личном кабинете две категории клиентов: Мебельщики и Частные лица. Регистрируются все самостоятельно, мы получаем заявки на почту. Там уже проверяем все данные, одобряем и придаем настройки клиенту. Нам важно, чтобы мы могли самостоятельно создавать новые категории пользователей в ЛК, и сами могли бы настраивать их функции.

Теперь о функционале, который видит клиент: он может лишь видеть историю заказов/повторять через них заказ, видеть свои контактные данные/редактировать их, может добавить карту к экваерингу, задавать автоматический адрес доставки и тип оплаты.. но тем не менее при каждом заказе иметь возможность изменить и адрес, и тип, если вдруг необхдимо (причем оформление в самом заказе, не меняет автоматическую подстановку адреса и типа оплаты вообще). Клиент даже может включать/выключать себе рассылку. И после захода в ЛК - каждый клиент видит товары с теми ценами, которые мы настроили ему через админку.

- В самой 1С изначально в приходящем файле выгрузки есть 4 типа цен: Розничная (если не в ЛК), Оптовая (для тех, кто в ЛК), Дилерская (для некоторых из Мебельщиков) и Распродажа (отдельный тип цены, он не складывается ни с одной из тип и един для всех). Через личный кабинет нам нужна возможность менять клиентам тип цен с последующим отправлением изменений из Сайта в 1Ску (чтобы при новой выгрузке тип цены не сбрасывался);

- У нас три выбора оплаты: Через карточку, через выставление счета клиенту, через онлайн-оплату. Если клиент выбирает выставление счета - то должен автоматически выставлять счет через контрагента №1 (мы сами назначаем, кого именно). Если клиент выбирает онлайн-оплату, то через контрагента №2. Причем через админ панель мы можем привязать клиента к определенной форме оплаты (то есть он может либо платить через счет, либо платить сбербанком онлайн, либо иметь выбор между тем - каким образом оплачивать. Нам нужно сохранить данный функционал)

- Скидки: нам нужен функционал с возможностью добавлять скидку отдельно на каждого клиента сверху типа цены.

Причем мы можем дать скидку на товар или группу товаров в процентном эквиваленте (скидка 5%), мы можем дать скидку фиксированной цены (скидка 500 рублей на товар или группу); мы можем установить фиксированную стоимость товара (он будет стоить именно столько независимо от типа цены или акции или чего-то еще). СКИДКА НА РАСПРОДАЖУ НЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ!;

- Скидка по времени (мы можем устанавливать в админке чтобы скидки, которые действуют на товар или группу) действовали в определенный период (дни и время). СКИДКА НА РАСПРОДАЖУ НЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ!;

- Рассылка 4 типа: на мобильный телефон, на общую почту компании, на почту прямого менеджера, на почту салона/магазина. Мы в админке мы можем настраивать рассылку/уведомление, которое приходит от клиента к нам (и куда должно приходить).;

- Мы можем в админке устанавливать клиенту галочку "бесплатная доставка". И значение доставки не прибавляется при закидывании товаров в корзину;

- На товарах есть функционал акции, причем мы можем устанавливать время действия акции (как скидки). Только время отображается в внутри карточки товара и в каталоге на карточке товара

- В карточке товаров/каталоге не должны показываться остатки. Но тем не менее эти данные должны приходить из 1С на сайт, чтобы клиент не мог положить кол-во товаров в корзину больше, чем есть в 1С. При попытке увеличения кол-ва товаров для покупки - должна появляться Всплывашка "Ориентировочное поступление товара [число]". Данные по числу поступают из 1С. ВАЖНО, несмотря на остатки товара - максимальное кол-во, которое может клиент положить в корзину - 50 штук. Также важно, чтобы корзина отображала кол-во товара внутри какой-то условной цифрой. Но у товаров есть единица измерения как лист, так и отрезной материал. Так вот... если ед.измерения = лист. То каждый лист - это +1 к общему кол-ву товаров в корзине. Если ед.измерения = отрезной материал (кромка), то сколько бы клиент не добавлял кол-ва отрезного материала - общее значение кол-ва товара не изменяется (не прибавляется).;

- Форма заказа: Также как и на сайте. Клиент может выбирать дату доставки товара, кроме праздничных и выходных дней. Причем эти дни будут визуально в календаре помечаться (+ их нельзя будет выбирать при клике). Более того, необходимо... чтобы в админке мы могли менять эти дни, если вдруг у нас будет принято такое решение руководителем (выходить в такой-то день несмотря на профессиональный календарь). Также важно, что клиент может выбирать в качестве дня доставки - следующий день, при условии... что заказ делается до 16:00 по местному времени (по Хабаровскому). Если заказ делается после 16:00, то следующий день исчезает из календаря. ВАЖНО!!! Если вдруг клиент долго оформляет заказ: скажем начал делать в 15:30, отвлекся... потом продолжил с незакрытой страницей работать, но завершил заполнение условно в 16:01. Необходимо... чтобы сайт учитывал такой момент и не позволял оформить заказ (всплывашка в модальном окне: "Упс, уже 16:00, мы не сможем осуществить доставку завтра").;

- Адрес доставки в Форме заказа: также как и на сайте. Но нужно будет доработать, чтобы все было по единому образцу заполнения, автокомплитом предлагается правильный адрес в зависимости от сделанных грамматических ошибок и введенных первых символов.

3. ЗАДАЧА:

Мне нужны стоимости желательно по общим пунктам:

Главная страница = 10000 рублей,

Личный кабинет = столько-то

и т.д.

А также сроки