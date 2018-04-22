Создать парсер групп фейсбука

$800
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Требования: 

1. Добавление группы фб в список групп в которых происходит поиск. 

2. Вывод сообщений из групп в одну ленту 

3. Добавление ключевых слов – которые будут выделятся в тексте сообщения.  

6 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов