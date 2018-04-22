Создать парсер групп фейсбука

Доброго дня подскажите в чем причина ?При загрузки аватара на сайте вылетает вот такая ошибка, и причем с мобильной версии загружается без ошибки а с полной выдает вот такую ошибку? Тестировал на Денвере там ошибок вообще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. Добавление группы фб в список групп в которых происходит поиск.
2. Вывод сообщений из групп в одну ленту
3. Добавление ключевых слов – которые будут выделятся в тексте сообщения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования: - Требуется специалист сможет не только реализовать проект, но и дать гарантию на свою работу. - Покажите ваши самые сложные проекты на CMS wordpress. - В конце доходчиво объяснить, как администрировать проект. Проект: - Простой каталог товаров. - Используем функцию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b]1. СИТУАЦИЯ: [/b]У нас есть сайт, который мы хотим перенести с Drupal на Битрикс с редакцией "Бизнес". Нужна цена ПРОГРАММИСТА. [b]2. ДАННЫЕ: [/b]Сайт = https://intek27.ru/ Работа модулей: из структуры останется абсолютно все то же самое, что есть сейчас на сайте. - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
См. скрин. Под умной я подразумеваю автозагрузку некоторых полей, например ВУЗ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Я так понял у Вас есть опыт интеграции сайтов с туроператорами? Тоже хотим собственный поисковик с базой гостиниц и поиском по туроператорам.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно все записи и рубрики объединить в один. На сайте 4 сайта объединено в один Там по сути все просто.. Выгрузить с 3-х вордпрессов все записи и файлы, а дальше объединить в один. Плюс страницы с админки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разовая работа. Нужно сделать табы как на этом сайте 1 в 1 ( в стиль сайта синий) готов выслушать ваши предложенияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Техническое задание здесь >>> https://goo.gl/8JuEHc От вас жду сроки и бюджет и вопросы и пожелания поясненияВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист для небольших доработок на день-два работы. Есть самописная программа JavaScript, работает с данными хранящимися в xml-файле. Есть детальное ТЗ. Детали в скайп Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершениюВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Привет! Как правильно составить выражение? [code] Нет описания [/code]Если для товара задано описание то выводить его, а если нет выводить текст "Нет описания"Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад