Доработать сайт hostcms

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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1.Нужно добавить одну информационную страницу, с баннером и описанием.2.Нужно добавить страницу с баннером описанием и модуль брони времени c авторизацией для кассиров.

3 Страница где будет размещена база данных по брони, с возможностью выгрузки в файл.

Пожалуйста прошу, не пишите если не знаете этот движок.

6 лет назад
greka174
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад