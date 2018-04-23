Доработать сайт hostcms

1.Нужно добавить одну информационную страницу, с баннером и описанием.2.Нужно добавить страницу с баннером описанием и модуль брони времени c авторизацией для кассиров.

3 Страница где будет размещена база данных по брони, с возможностью выгрузки в файл.

Пожалуйста прошу, не пишите если не знаете этот движок.