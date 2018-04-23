Ускорить работу сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Очень медленно работает сайт на Opencart Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1. 

Не затрагивая функционал и сжатие изображений - необходимо увеличить скорость, путем оптимизации бд, запросов к бд и выполнения скриптов. 

сайт *planetaobuvi.ru

6 лет назад
aldevrus
Алекс 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад