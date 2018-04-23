Перенести сайт с джумла 1.5 на 3.0

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок145 просмотров
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Необходимо перенести сайт http://plitochnik23.ru/ с джумла 1.5 на 3.0/

Просьба указать ориентировочную стоимость работ

6 лет назад
radddali
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад