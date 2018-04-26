Сделать сортировку категорий дерева узла в алфавитном порядке XenForo.

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У единички есть категории двойки, их нужно упорядочить в алфавитном порядке (все, относительно единички). Далее тройки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой двойки (т.е. у каждой двойки, тройки будут начинаться с начала алфавита). Четверки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой тройки (т.е. у каждой тройки, четверки будут начинаться с начала алфавита).

6 лет назад
Michail14
Михаил 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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