Сделать сортировку категорий дерева узла в алфавитном порядке XenForo.

У единички есть категории двойки, их нужно упорядочить в алфавитном порядке (все, относительно единички). Далее тройки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой двойки (т.е. у каждой двойки, тройки будут начинаться с начала алфавита). Четверки нужно упорядочить в алфавитном порядке относительно каждой тройки (т.е. у каждой тройки, четверки будут начинаться с начала алфавита).