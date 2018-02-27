О себе
PHP, MYSQL, AJAX, CSS, HTML, JOOMLA, Laravel, VUE.JS
Разработка индивидуальной системы для управления процессами Вашей организации. (Учет средств, склада, продаж и.т.п.) (CRM, ERP)
Создание сайтов, LandingPage, интернет - магазинов, блогов.
- Доработка и поддержка Ваших проектов.
- Сайт визитка.
- Интернет-магазин
- Информационный портал (статейник).
- Блог.
- Регистрация в поисковых системах. Базовое SEO.
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$50
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Николай профессионально и быстро справился с задачей. Без лишних вопросов все сделал в два раза быстрее! Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая задача, мгновенная оплата! Рекомендую.
$200
10 баллов
5 лет назад
Великолепный исполнитель! Знающий свое дело, выполнил все в лучшем виде, после были доработки, которые так же без проблем сделал! Рекомендую как надежного и квалифицированного специалиста! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Все отлично, оплата, коммуникация!
$80
10 баллов
6 лет назад
все было сделано отлично и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично, оперативная оплата. Рекомендую.
$300
10 баллов
6 лет назад
Быстро, четко, корректно. Рекомендую. Будем работать и дальше
Ответный отзыв
Четкие задачи, оперативная оплата. Рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Задачу понял быстро, сделал всё в срок. Все правки вносил мгновенно. Однозначно рекомендую. Продолжим работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая задача, оперативная оплата. Рекомендую.
Веб-программирование
6 отзывов
$15/час
от $20от 1 дня
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