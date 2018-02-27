Seqond

Николай Seqond

 
29 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
О себе

PHP, MYSQL, AJAX, CSS, HTML,  JOOMLA, Laravel, VUE.JS

Разработка индивидуальной системы для управления процессами Вашей организации. (Учет средств, склада, продаж и.т.п.) (CRM, ERP)

Создание сайтов, LandingPage, интернет - магазинов,  блогов.

- Доработка и поддержка Ваших проектов.

- Сайт визитка.

- Интернет-магазин 

- Информационный портал (статейник).

- Блог.

- Регистрация в поисковых системах. Базовое SEO.

PHPLaravelMySQLHTMLCSSJoomlaAjaxVue.jsСайт-визитка
недостаточно оценок
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$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Добавить способ оплаты Interkassa
Николай профессионально и быстро справился с задачей. Без лишних вопросов все сделал в два раза быстрее! Настоятельно рекомендую!
Четкая задача, мгновенная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Нужен PHP laravel специалист
Великолепный исполнитель! Знающий свое дело, выполнил все в лучшем виде, после были доработки, которые так же без проблем сделал! Рекомендую как надежного и квалифицированного специалиста! Буду обращаться еще.
Все отлично, оплата, коммуникация!
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mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Установить галерею по сайту на php фреймворке lavarel
все было сделано отлично и в срок! Рекомендую
Все отлично, оперативная оплата. Рекомендую.
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a456
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
$300
10 баллов
6 лет назад
Разработка решения Call-центра на PHP Laravel с клиентом js sip
Быстро, четко, корректно. Рекомендую. Будем работать и дальше
Четкие задачи, оперативная оплата. Рекомендую.
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d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработка админки
Отличный исполнитель. Задачу понял быстро, сделал всё в срок. Все правки вносил мгновенно. Однозначно рекомендую. Продолжим работать.
Отличный заказчик, четкая задача, оперативная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
$15/час
от $20от 1 дня
#456