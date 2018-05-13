telescopus_web

Илья telescopus_web

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Интегрировать верстку с битрикс
Отличная работа. Всегда на связи. Работаем дальше.
Хороший заказчик, оплата в срок, задача поставлена четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Прописать шаблон для метатегов (Битрикс)
Хороший программист, сделал все в течение часа. Работой полностью доволен, могу рекомендовать к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Чётка постановка задачи и быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)
$20
10 баллов
7 лет назад
Доработка проекта на 1С-Битрикс - срочно
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Очень рад сотрудничеству, всё отлично, спасибо!
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