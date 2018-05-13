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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа. Всегда на связи. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата в срок, задача поставлена четко. Рекомендую.
$12
10 баллов
7 лет назад
Хороший программист, сделал все в течение часа. Работой полностью доволен, могу рекомендовать к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётка постановка задачи и быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
7 лет назад
1С
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству, всё отлично, спасибо!