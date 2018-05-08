Сделать и прикрепить Форму на сайте на html+js+php

Мне нужно поменять форму на https://avto-sokol.ru/vikup_avto/

Дизайн тот-же, но форму переделать на html+php - без привязки к движку.

Плюс доработать загрузку файлов.

Должна быть мультизагрузка, процесс загрузки (индикатор загрузки файлов) ограничение по размеру 6мб и кол-во 5 шт.

после отправки должно быть окно благодарности.

Можете посмотреть как тут сделано.

Что я должен получить:

1) Те же поля, что и https://avto-sokol.ru/vikup_avto/

3) Работающий мультизагрузчик фотографий с индикацией загрузки (отправки фото)

4) Встроенная (невидимая защита от спама, либо обманка. для бота)

5) Валидатор телефона

6) Ограничитель на добавление кол-во - 5шт. фото и размер файлов до 7мб, ограничение на формат jpg, jpeg, JPG, png, gif. файлы

7) разместить на тестовой стр.

8) Объяснить, как я могу перенести эту форму на остальные стр или сделать самостоятельно.