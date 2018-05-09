Доработать функционал на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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Ищу опытного специалиста, который быстро выполнит работу и внесет требуемый функционал на Wordpress. Желательно именть опыт в выполнении заданий по этой CMS. Оставляйте заявки, все подробности в переписке.

WordPress
6 лет назад
alex7085
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$10
1 день
Исполнитель быстро справился с заданием, прекрасно владеет Wordpress. Весь функционал был реализован в полном объеме. Однозначно рекомендую к сотрудничеству и обязательно буду обращаться еще!
Александр - один из лучших заказчиков, с которым мне приходилось работать. Четкая постановка задачи, постоянный онлайн и оплата в срок - те качества, которые мне очень понравились во время сотрудничества с Александром.