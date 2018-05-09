Доработать функционал на Wordpress

Была удалена база данных сайта, остался только код. Нужно, восстановить используя archive.org, к счастью большинство страниц там сохранилось. Т.е я скидываю вам код, вы подключаете стартовую бд wp и заполняете ее данными archive.org , так чтобы в итоге сайт ...