Проект

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Необходимо написать проект объём 80-100 страниц 

Оригинальность не важна 

Материалы по компании предоставлю, также на сайте http://softline.ru есть информация 

3 главы: 

Общие аспекты разработки ИТ-стратегии 

Анализ действующей ИТ-стратегии 

Разработка новой ИТ-стартегии 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад