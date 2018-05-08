Требуется веб-программист для доработки функционала интернет-магазина. Магазин работает на не самой популярной ImageCMS, но, во-первых, она разработана на популярном в прошлом фреймворке CodeIgniter, а, во-вторых, её структура интуитивно понятна, поэтому особых проблем с тем, чтобы в ней разобраться, ...