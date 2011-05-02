Не работает форма связи на Joomla! 2.5.11

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Есть форма связи на сайте.

При отправке формы возникает ошибка 

403 Forbidden

nginx-reuseport/1.13.4

Нужно это исправить и добавить капчу.

Joomla
6 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад