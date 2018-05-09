Написать бота/ПО для Телеграм

Необходимо написать бота (ботов) или программу которая в Телеграме будет с некскольких аккаунтов (например 10) общаться по заданному скрипту в группе. Например:

Пользователь 1 пишет "Привет, что тут интересного"

ему через 2 минуты Пользователь 2 отвечает "Привет, да вот, делимся тут информацией по...",

еще через 5 мин пользователь 3 пишет "Всем привет, подскажите такой вопрос..."

ему еще через 3 минуты снова пользователь 1 отвечает "Надо сделать так-то и так-то".

И вот так расписать типовые диалоги на неделю или месяц например.

Таким образом создается искусственная активность внутри группы. Это нам и нужно.