Написать бота/ПО для Телеграм

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать бота (ботов) или программу которая в Телеграме будет с некскольких аккаунтов (например 10) общаться по заданному скрипту в группе. Например:  

Пользователь 1 пишет "Привет, что тут интересного"  

ему через 2 минуты Пользователь 2 отвечает "Привет, да вот, делимся тут информацией по...",  

еще через 5 мин пользователь 3 пишет "Всем привет, подскажите такой вопрос..."  

ему еще через 3 минуты снова пользователь 1 отвечает "Надо сделать так-то и так-то".  

И вот так расписать типовые диалоги на неделю или месяц например. 

Таким образом создается искусственная активность внутри группы. Это нам и нужно.

6 лет назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать блог на wordpress

    Есть макет блога (прикреплен к заданию).   1. Необходимо сверстать пару типовых сираниц (мобильная и десктопная версия - по 2 шт.)  2. На сайте должен быть поиск по статьям 3. Настроить систему управления контентом: а. статьи необходимо раскидывать по ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отправка сообщений в Телеграмм и whatsapp

    Нужно разработать механизм отправки сервисных сообщений для клиентов сайта. Предполагается для отправки использовать Telegram, whatsapp и возможно в дальнейшем Viber. Язык программирования: PHP В связи с тем что месенджеров будет несколько использовать общий интерфейс. Для отправки входящие ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать плагин витрина оферов

    Требуется плагин для WP, который будет обладать след. функционалом: [list=1][*]создание витрин [*]добавление в витрину офера, в котором можно задать: банер, ссылку, текст описания [*]офера можно добавить в одну из созданных ранее витрин [*]витрина вставляется в контент в виде шорткода, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать функционал на Wordpress

    Ищу опытного специалиста, который быстро выполнит работу и внесет требуемый функционал на Wordpress. Желательно именть опыт в выполнении заданий по этой CMS. Оставляйте заявки, все подробности в переписке.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проект

    Необходимо написать проект объём 80-100 страниц  Оригинальность не важна  Материалы по компании предоставлю, также на сайте [url=http://softline.ru/]http://softline.ru[/url] есть информация  3 главы:  Общие аспекты разработки ИТ-стратегии  Анализ действующей ИТ-стратегии  Разработка новой ИТ-стартегии

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать и прикрепить Форму на сайте на html+js+php

    Мне нужно поменять форму на [url=https://avto-sokol.ru/vikup_avto/]https://avto-sokol.ru/vikup_avto/[/url] Дизайн тот-же, но форму переделать на html+php - без привязки к движку. Плюс доработать загрузку файлов. Должна быть мультизагрузка, процесс загрузки (индикатор загрузки файлов) ограничение по размеру 6мб и кол-во 5 шт. после отправки ...

    PHPHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад