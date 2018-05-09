Написать бота/ПО для Телеграм

Есть макет блога (прикреплен к заданию). 1. Необходимо сверстать пару типовых сираниц (мобильная и десктопная версия - по 2 шт.) 2. На сайте должен быть поиск по статьям 3. Настроить систему управления контентом: а. статьи необходимо раскидывать по ...
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Необходимо написать бота (ботов) или программу которая в Телеграме будет с некскольких аккаунтов (например 10) общаться по заданному скрипту в группе. Например:
Пользователь 1 пишет "Привет, что тут интересного"
ему через 2 минуты Пользователь 2 отвечает "Привет, да вот, делимся тут информацией по...",
еще через 5 мин пользователь 3 пишет "Всем привет, подскажите такой вопрос..."
ему еще через 3 минуты снова пользователь 1 отвечает "Надо сделать так-то и так-то".
И вот так расписать типовые диалоги на неделю или месяц например.
Таким образом создается искусственная активность внутри группы. Это нам и нужно.
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