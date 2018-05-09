Необходимо сделать блог на wordpress

Есть макет блога (прикреплен к заданию).

1. Необходимо сверстать пару типовых сираниц (мобильная и десктопная версия - по 2 шт.)

2. На сайте должен быть поиск по статьям

3. Настроить систему управления контентом:

а. статьи необходимо раскидывать по трем пунктам меню

б. под статьями должны быть теги

в. для некоторых фоточек в блог нужна "карусель"

г. сделать большую кнопку для заваривания на фейсбук

Оставляйте ваши заявки с чеками и таймером. Если вы делаете только фронтенд- или бекенд-разработку, напишите - могу только сверстать или настроить только вордпрес.

Внимательно просмотрю учетки на веблансере всех желающих сотрудничать.