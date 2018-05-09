Небольшая доработка кода на openlaszlo (flash) 10-30 строк

Нужно разработать механизм отправки сервисных сообщений для клиентов сайта. Предполагается для отправки использовать Telegram, whatsapp и возможно в дальнейшем Viber. Язык программирования: PHP В связи с тем что месенджеров будет несколько использовать общий интерфейс. Для отправки входящие ...