Небольшая доработка кода на openlaszlo (flash) 10-30 строк

Веб-программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
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Опыт работы с OpenLaszlo обязателен, проект Apache Openmeetings. Суть задачи: Необходимо с кнопки на панели видеоконференции управлять атрибутами видеоизображений с веб-камер.

6 лет назад
afanasevich
Александр 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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