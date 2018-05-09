Переписать код с С++ на Java для библиотеки для Unity3D

Есть Unity библиотека для проигрывания 360-видео. Необходимо это для платформы Android.

Последнее время она перестала корректно работать в режиме "без шлема".

В итоге нужно заменить часть этой библиотеки, чтобы она начала работать корректно.

Чтобы это сделать нужно переписать с C++ на Java этот код:

https://github.com/prosensetv/LowLatencyUnityAsset/tree/master/Assets/MediaSurfacePlugin_c/Src

после чего вставить его в плагин lowlatency_unityplugin.

Каковы цены и сроки?

Отвечать на задание просьба тех, кто реально может выполнить задачу. Автоответы будут удалены.

Спасибо!