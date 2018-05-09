Есть макет блога (прикреплен к заданию). 1. Необходимо сверстать пару типовых сираниц (мобильная и десктопная версия - по 2 шт.) 2. На сайте должен быть поиск по статьям 3. Настроить систему управления контентом: а. статьи необходимо раскидывать по ...
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Нужен программист php для создания страницы регистрации пользователей(по смс и соцсети)
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