Yii специалист !

купили скрипт сервиса продвижения в инсте.

собственно говоря скрипт полностью рабочий, нужно только немного настроить.

процесс работы строится в несколько этапов:

1. Развертка сервиса на Вашем сервере – настройка всех функций.

2. Настроить оплату на наш электронный кошелек. (На данный момент кошелек сменили, деньги приходят, но сервис не обрабатывает платежи и не предоставляет доступы).

3. Настроить корректную работу всех функций, которые предоставлены в интерфейсе. (На данный момент замечались следующие ошибки: стоят старые ссылки, и сервис часто перебрасывает на несуществующие ссылки, при загрузке фото через управление контентом и массовую загрузку, фото по через несколько минут были удалены с аккаунта !

4. Тестирование сервиса на Вашем хостинге, работоспособность всех функций.

5. Перенос на наш выделенный сервер.

Пока все. далее будут доработки – смена дизайна, увеличение функций и т.д.

Повторю – сервис рабочий – нам демонстрировали все.

Нужна только настройка!

Один исполнитель с + 173 отзыва – потерялся после предоплаты, по этому схема такая – работаем у вас на хостинге, дальше переносим.