Yii специалист !

Есть макет блога (прикреплен к заданию). 1. Необходимо сверстать пару типовых сираниц (мобильная и десктопная версия - по 2 шт.) 2. На сайте должен быть поиск по статьям 3. Настроить систему управления контентом: а. статьи необходимо раскидывать по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
купили скрипт сервиса продвижения в инсте.
собственно говоря скрипт полностью рабочий, нужно только немного настроить.
процесс работы строится в несколько этапов:
1. Развертка сервиса на Вашем сервере – настройка всех функций.
2. Настроить оплату на наш электронный кошелек. (На данный момент кошелек сменили, деньги приходят, но сервис не обрабатывает платежи и не предоставляет доступы).
3. Настроить корректную работу всех функций, которые предоставлены в интерфейсе. (На данный момент замечались следующие ошибки: стоят старые ссылки, и сервис часто перебрасывает на несуществующие ссылки, при загрузке фото через управление контентом и массовую загрузку, фото по через несколько минут были удалены с аккаунта !
4. Тестирование сервиса на Вашем хостинге, работоспособность всех функций.
5. Перенос на наш выделенный сервер.
Пока все. далее будут доработки – смена дизайна, увеличение функций и т.д.
Повторю – сервис рабочий – нам демонстрировали все.
Нужна только настройка!
Один исполнитель с + 173 отзыва – потерялся после предоплаты, по этому схема такая – работаем у вас на хостинге, дальше переносим.
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