Нарисовать коробку с продуктом внутри

Здравствуйте. Необходимо нарисовать современную стильную красивую, но максимально простую ящерицу в плоском стиле flat. Изображение должно быть векторное. И в psd. На темном фоне. И на светлом. В приложенном файле есть изображение, которое нравится по стилю (современно, просто и ...