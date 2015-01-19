Нарисовать коробку с продуктом внутри

Здравствуйте. Необходимо нарисовать современную стильную красивую, но максимально простую ящерицу в плоском стиле flat. Изображение должно быть векторное. И в psd. На темном фоне. И на светлом. В приложенном файле есть изображение, которое нравится по стилю (современно, просто и ...
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Добрый день!
Нужен рисунок который бы отобразил одной картинкой слово "упаковка" (как процесс).
Пока представление следующее:
нарисовать коробку и внутри нее пакеты (как на картинке под словом "фасовка").
Очень приветствуется креатив и новые идеи
уважаемые веблансеры, уточню, рисунок на визитку.
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