Нарисовать ящерицу в стиле flat

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать современную стильную красивую, но максимально простую ящерицу в плоском стиле flat.

Изображение должно быть векторное. И в psd.

На темном фоне. И на светлом.

В приложенном файле есть изображение, которое нравится по стилю (современно, просто и красиво).

Хотелось бы крутую и как можно более простую ящерицу во flat.