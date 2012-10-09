webkmv

Улугбек webkmv

 
35 летРоссия/Пятигорск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Воспроизвести функционал

    http://26.svadbarf.com/ Необходимо воспроизвести такой же функционал. Галерея с выпусками, детальный просмотр выпуска, возможность загружать pdf большого размера. Интересует время и стоимость.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести сайт на английский

    Необходимо перевести сайт psm100.ru на английский (примерно, Знаков c пробелами: 72986 Знаков без пробелов: 65072). Тематика сайта оборудование для предприятии птицеводства. Жду информацию от соискателей: - сроки. - цена.

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страниц под Битрикс

    Нужно сверстать страниц под ИМ и натянуть на Битрикс. В приложении макеты страниц. Утверждена пока только главная. Требование к соискателям: - портфолио; - дать оценку по срокам; - цена.

    Битрикс
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переверстать сайт под респонсив

    $100

    Имеющуюся верстку надо переверстать, чтобы можно было просматривать на мобильных устройствах (воспользовавшись методикой "Media queries"). Сайт верстку которого надо переверстать: userezhi.ru.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страниц

    $250

    Сверстать 4 страницы для ресторана. Условия: - БС - сроки до 5.04.2013г. (включительно, до вечера) - крайний срок. - стоимость 4000руб. Требования: - кроссбраузерно - валидно

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и адаптация

    $250

    Необходимо: - сверстать страницы - натянуть на joomla - настроить, чтобы все работала адекватно. В приложении макеты и тз.

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    $100

    Необходимо сверстать 3 страницы. Срок 3 дня - ни часа больше. Оплата 3000 рублей. Требования: - соблюдение сроков - валидная кроссбраузерная верстка - размер фиксированный, под разрешение экрана 1024 Предоплата не больше 30%.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка флеш-баннера

    $50

    Необходимо разработать флэш баннер логотипа. В приложении превью логотипа. Имеется оригинал в векторе. Исходные данные: Логотип состоит из ромба, на нём надпись "ГЛАВПЕЧАТЬ", и сверху несколько перьев. Каждое перо имеет свою позицию на логотипе. Что должно получиться: Изначально, мы видим только ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин для ювелирной мастерской

    Дизайн, верстка не требуется. Требуется собрать интернет-магазин для ювелирной мастерской. На Битриксе. ТЗ во вложении. От соискателей ждем следующую информацию: - сроки - стоимость - условия работы

    Битрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программист

    Веб-студия "Web-мастер КМВ" (Россия, г.Пятигорск) ищет программистов на постоянной основе на удаленке. Требования к соискателям: - знание: php, MySQL; - опыт: web-разработок от 1 года; - желательно опыт работы с 1С:Битрикс, OpenCart, ModX, Joomla. При необходимости умение разобраться ...

    PHPOpenCartMySQLJoomlaMODXYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Дизайнер Обязанности: -разработка макетов дизайна сайтов (как с нуля, так и макетов для существующих сайтов) -разработка удобных интерфейсов в рамках задач -создание визуального контента для web-проектов -создание баннеров (flash, gif) -обработка визуального материалов для размещения на сайтах компании -подготовка макетов для ...

    Дизайн сайтаFlashPhotoshop
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание модуля на joomla.

    $50

    Необходимо сделать возможным прикреплять документы на скачивание к материалам в каталоге. В результате если документ загружен то появляется кнопка в материале для всех пользователей "Скачать каталог" http://master-cosmetics.ru/

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад