Необходимо разработать флэш баннер логотипа. В приложении превью логотипа. Имеется оригинал в векторе. Исходные данные: Логотип состоит из ромба, на нём надпись "ГЛАВПЕЧАТЬ", и сверху несколько перьев. Каждое перо имеет свою позицию на логотипе. Что должно получиться: Изначально, мы видим только ...