Поправить форму отправки сообщения

На сайте Joomla 3 проблема с одной из форм отправки сообщений, когда заполняешь форму и нажимаешь на кнопку "Заказать", то ничего не происходит, само сообщение отправляется, но визуально после отправки ничего не происходит. Я посмотрел и получается что эта форма связана с компонентом, модулем и плагином одновременно получается, то есть плагин отображает саму форму, модуль приводит ее в нормальный вид, а из компонента эта форма получается должна брать сообщения об отправке данных, но она не берет почему то, нужно разобраться что там и как и сделать так чтобы после отправки письма в форме отображалось сообщение о том что письмо отправлено