Доработать одностраничник на Bitrix

$10
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки106 просмотров
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Нужно доработать одностраничник, добавить карту гугль, аккуратно телефоны расположить, форму обратной связи активировать.

9 лет назад
trusak
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mrbarabash
Андрей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Сделали
Работа сделана - оплата произведена. Претензий нет. Рекомендую.