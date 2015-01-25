Доработать одностраничник на Bitrix

Необходимо сделать сайт-визитку на ВордПресс и шаблонном дизайне, шаблон нужно подобрать самостоятельно, необязательно адаптивный. Сайт такой: ubitkov.net Домен, хостинг, контент - наше. От вас подбор и настройка похожего шаблона. На хостинге автоматическая установка WordPress есть. Важно просто ...