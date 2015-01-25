Доработать одностраничник на Bitrix

Необходимо переделать сайт из nuke в joomla желательно сохранить базу новостей и пользователей. Сайт dzerghinsk.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать одностраничник, добавить карту гугль, аккуратно телефоны расположить, форму обратной связи активировать.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сайт на WP. ТЗ по запросу. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт-каталог. Необходимо сделать импорт данных из CSV файла. Сайт на drupal commerce. В идеале по срокам - сделать завтра. Оставляйте контакты, все расскажу подробней.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
ТЗ во вложении. Читайте его внимательно – потом пишите! Сроки: 3-4 дняСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать ТЗ битрикс. Бюджет 1000 рублей. Срок до утра.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сайт-визитку на ВордПресс и шаблонном дизайне, шаблон нужно подобрать самостоятельно, необязательно адаптивный. Сайт такой: ubitkov.net Домен, хостинг, контент - наше. От вас подбор и настройка похожего шаблона. На хостинге автоматическая установка WordPress есть. Важно просто ...Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима настройка ЧПУ и генерации метатегов на Опенкарте. Version 1.5.4.1 Указывайте цены и сроки.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно оформить категорию статьи для jomla k2 http://rtech.com.ua/stati пример как должно выводиться http://www.accbud.ua/house/inzhenernye-seti/otoplenieСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго дня! Необходимо натянуть готовую верстку на NetCat. ТЗ по почтеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовые макеты сайта.Нужно их сверстать и натянуть на движок CMS Diafan. Жду предложения по ценам и срокам.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад