DRUPAL 7. Импорт данных из CSV файла

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки146 просмотров
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Есть сайт-каталог. Необходимо сделать импорт данных из CSV файла.

Сайт на drupal commerce.

В идеале по срокам - сделать завтра.

Оставляйте контакты, все расскажу подробней.

Drupal
9 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$50
1 день
все ок
все в порядке, благодарю Вас.