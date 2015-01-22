Привязка CMS к действующему сайту

Необходимо поставить бесплатный шаблон WP. И немного подкоректировать. Оставляйте заявки кто сейчас, готов поработать. Сразу стоимость и с срок.
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Добрый день! Требуется человек для привязки CMS к действующему сайту. Рассматриваем варианты Wordpress, Joomla, Django, ModX. Более детально расскажу откликнувшимся.
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