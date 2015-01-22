Установка шаблона на сайт (опенкарт)

На новом домене развернуть MODx Revo (офф. свежую версию) Установить на него Shopkeeper (офф. свежую версию)+все бесплатные дополнения к нему. Требуется выполнить всё аккуратно. Стоимость небольшая, однако у профи всё это займет не более 30мин. + скорость выполнения задания ...