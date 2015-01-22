Здравствуйте, не работает модуль перекрестных ссылок, при добавлении ссылки выбивает ошибку: MySQL error in file: /engine/inc/links.php at line 165 Error Number: 1054 The Error returned was: Unknown column 'rcount' in 'field list' Нужно поправить.
Установить MODx Revo + Shopkeeper на чистый домен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На новом домене развернуть MODx Revo (офф. свежую версию)
Установить на него Shopkeeper (офф. свежую версию)+все бесплатные дополнения к нему.
Требуется выполнить всё аккуратно.
Стоимость небольшая, однако у профи всё это займет не более 30мин.
+ скорость выполнения задания совершенно не критична (выполняете в комфортном для Вас графике).
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