Установить MODx Revo + Shopkeeper на чистый домен

На новом домене развернуть MODx Revo (офф. свежую версию)

Установить на него Shopkeeper (офф. свежую версию)+все бесплатные дополнения к нему.

Требуется выполнить всё аккуратно.

Стоимость небольшая, однако у профи всё это займет не более 30мин.

+ скорость выполнения задания совершенно не критична (выполняете в комфортном для Вас графике).