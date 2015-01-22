Установить MODx Revo + Shopkeeper на чистый домен

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки115 просмотров
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На новом домене развернуть MODx Revo (офф. свежую версию)

Установить на него Shopkeeper (офф. свежую версию)+все бесплатные дополнения к нему.

Требуется выполнить всё аккуратно.

Стоимость небольшая, однако у профи всё это займет не более 30мин.

+ скорость выполнения задания совершенно не критична (выполняете в комфортном для Вас графике).

MODX
9 лет назад
prince5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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