Вывод цен на сайте по курсы ЦБ РФ

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки115 просмотров
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Все товары переведу в условные единицы, нужен скрипт, который будет просто ежедневно брать курс с сайта ЦБ РФ и все цены выводить в $ или евро.

Кто сможет прикрутить такой скрипт?

Движок: Modx

9 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад