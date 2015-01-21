Переделывание структуры сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки114 просмотров
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Есть сайт на CMS ModX. И есть другой сайт конкурентов, нужно изменить структуру сайта, чтобы он стал как у конкурентов.

9 лет назад
smirnoff83
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад