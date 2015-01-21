Переделывание структуры сайта

Нужно реализовать прием электронных платежей на WP Онлайн-оплата: в качестве оплаты нужно чтобы клиент мог выбрать любую валюту которой он хочет оплатить улугу Какой сервис приема электронных платежей посоветуете и сколько это будет стоить? Оставляйте заявки с ценами ...