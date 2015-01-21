Вопрос по drupal

Добрый день. Прошу дать направление, помочь. И так.

1. Поля ноды-page выводятся через свой шаблон - node-page.tpl.php

2. Есть поле field_main_img. Вывожу field_main_img[0]['view']; ?>. Изображение через пресет imagecache.

3. Есть поле (в составе составного) field_description_img. Вывожу content['group_ingredient']['#children']; ?>, т.е. всю группу мультиполя. Само изображение через Lightbox2.

4. Остальные поля напрямую.

Вопрос: при попытке добавления микроразметки к полям через шаблон поля, например, content-field-field_main_img.tpl.php не получается добавить атрибут itemprop="image" к тегу img этого поля (а обарачивать дивом или спаном с этим атрибутом нельзя - валидатор не видит, нужно только к тегу img)потому, что в шаблоне выводит уже весь готовый тег img со всеми имеджкешами. При этом все изменения в шаблоне поля content-field-field_main_img.tpl.php никак не отражаются на выводе. Такое ощущение, что при выводе cck-поля, которое идет через imagecache или Lightbox? вообще используется другой шаблон. С остальными полями проблем нет.

Проще говоря, как добавить атрибуты микроразметки к тегам полей, генерируемых imagecahe и lightbox?