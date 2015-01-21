Поставить дизайн на любую CMS

Есть Wordpress c одним из стандартных шаблонов, слева отступ больше чем справа, а нужно сделать так, чтобы отступы слева и справа были равны. Сайт Kaleev.RU
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн в приложении – будет ещё упрощённая внутренняя.
alterainvest.ru/ – фильтры примерно как у них будут. (функционал)
Пишите тут или в личные сообщение сколько стоит – какая цмс (желательно WP) – сроки.
Оплата в 3 этапа
1 – после предоставления вёрстки (кроссбраузерной)
2 – установки цмс
3 – после тестирования и переноса на домен
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