Поставить дизайн на любую CMS

Дизайн в приложении – будет ещё упрощённая внутренняя.

alterainvest.ru/ – фильтры примерно как у них будут. (функционал)

Пишите тут или в личные сообщение сколько стоит – какая цмс (желательно WP) – сроки.

Оплата в 3 этапа

1 – после предоставления вёрстки (кроссбраузерной)

2 – установки цмс

3 – после тестирования и переноса на домен