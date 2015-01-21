Обучение Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок169 просмотров
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Есть готовый несложный сайт, необходимы консультации по его настройке и работе в админке.

WordPress
9 лет назад
Igor365
Игорь 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад