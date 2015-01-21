Переход с Симплы на Опенарт

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок154 просмотра
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Сайт www.kids-fantasy.ru Cms Simpla

Хочу перейти на опенкарт.

нужен перенос без потери дизайна, и товаров

9 лет назад
novikovskot
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад