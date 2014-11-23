novikovskot

Сайт kids-fantasy Cms Simpla. Нужно установить Расширение функционала SimplaCMS Цвет и размер. Модуль уже куплен.
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Сайт kids-fantasy Cms Simpla. Нужно установить Расширение функционала SimplaCMS Цвет и размер. Модуль уже куплен.
Сайт www.kids-fantasy.ru Cms Simpla Хочу перейти на опенкарт. нужен перенос без потери дизайна, и товаров
Есть магазин Kids-fantasy.ru. Нужна адаптация и кроссбраузерная верстка. На разных мониторах, на планшета,смартфонах. пропадает меню. Все сдвигается. Все не ровно.
Тех. задание. Интернет магазин детских товаров. Наполнить товарами. Сделать уникальный текст для поисковиков. Добавить фото и прописать на фото названия цветов. Пример: Если навести на фото мышь будет отображаться ...