Сайт www.kids-fantasy.ru Cms Simpla Хочу перейти на опенкарт. нужен перенос без потери дизайна, и товаров
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Сайт kids-fantasy Cms Simpla.
Нужно установить Расширение функционала SimplaCMS Цвет и размер.
Модуль уже куплен.
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