Адаптация интернет магазина

HTML-версткаЗакрыт15 заявок224 просмотра
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Есть магазин Kids-fantasy.ru.

Нужна адаптация и кроссбраузерная верстка.

На разных мониторах, на планшета,смартфонах. пропадает меню. Все сдвигается. Все не ровно.

9 лет назад
novikovskot
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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