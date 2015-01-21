Небольшая верстка

HTML-версткаЗавершен12 заявок262 просмотра
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Нужна небольшая верстка блока для вставки на сайт

https://yadi.sk/i/LI1xXH2ge7vNk

9 лет назад
rudnizki
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
the_cien
Георгий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо за быстро выполненную работу и за качественную составленную инструкцию об использовании заказанного кода.
Все быстро, однозначно и понятно. Как с постановкой задачи, так и с оплатой. Рад сотрудничеству!
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