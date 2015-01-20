Исправить косяк на сайте

Приветствую! Сделайте, пожалуйста, кроссбраузерную верстку готового дизайна 7 экранов (у первого экрана 2 вариации). Бюджет - 2000руб. Срок - 36 ч. Хорошего вам дня!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Во вложении адрес сайта и скриншот "косяка", который виден только на разрешениях 1920px. Оцените стоимость исправления.
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