Исправить косяк на сайте

HTML-версткаЗакрыт8 заявок136 просмотров
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Добрый день! Во вложении адрес сайта и скриншот "косяка", который виден только на разрешениях 1920px. Оцените стоимость исправления.

9 лет назад
Sergion87
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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