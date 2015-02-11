Отредактировать лендинг-страницу

HTML-версткаЗавершен15 заявок297 просмотров
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Нужно отформатировать размеры иконок на странице, сделать чтобы она автоматически вписывалась в окно.

9 лет назад
jane1
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AndreyBermas
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Сотрудничеством очень довольны, всё сделал в оговоренные сроки и даже в большем объеме, чем изначально договаривались. Будем и дальше обращаться)
Спасибо за интересный проект, приятное общение. Оплата моментальная, на связи постоянно. Буду с удовольствием сотрудничать.
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    9 лет назад