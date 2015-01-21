Нужны 2 анимации на CSS

Работа с интерфейсом системы, в котором очень много различных полей ввода, выпадающих списков, формочек и менюшек. Текущая версия находится на http://dev.secure.usedesk.ru Фронтенд: bootstrap с немного кривовато натянутым шаблоном Бэкенд: Yii Необходимо "вылизать" все существующие страницы. Отступы, тянучесть, кегль, ...
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Ищем 2 ступенчатые анимации на CSS:
Первая:
1) Старт
2) Через заданное время после начала - появляется gif картинка
3) Через заданное время - картинка исчезает, появляется произвольный
4)так и остается по окончании анимации.
Вторая: (проще)
1) Старт
2) Через заданное время после начала появляется картинка, и остается навсегда.
Все блоки сделайте символическими, любые картинки на ваш выбор.
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