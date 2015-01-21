Нужны 2 анимации на CSS

Ищем 2 ступенчатые анимации на CSS:

Первая:

1) Старт

2) Через заданное время после начала - появляется gif картинка

3) Через заданное время - картинка исчезает, появляется произвольный

4)

так и остается по окончании анимации.

Вторая: (проще)

1) Старт

2) Через заданное время после начала появляется картинка, и остается навсегда.

Все блоки сделайте символическими, любые картинки на ваш выбор.