Сделать копию сайта

Нужно отформатировать размеры иконок на странице, сделать чтобы она автоматически вписывалась в окно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://oligadema.ru/
Нужно сделать его копию с минимальными изменениями (удалить контактную информацию одного из магазинов). Разместить копию на бесплатном домене и бесплатном хостинге. (либо с минимальным абонентским платежом).
Пожалуйста, пишите цену и сроки в заявке
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