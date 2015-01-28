Сделать копию сайта

Сайт http://oligadema.ru/

Нужно сделать его копию с минимальными изменениями (удалить контактную информацию одного из магазинов). Разместить копию на бесплатном домене и бесплатном хостинге. (либо с минимальным абонентским платежом).

Пожалуйста, пишите цену и сроки в заявке