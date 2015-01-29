Сверстать и установить внутренюю страницу

HTML-версткаЗавершен4 заявки194 просмотра
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Движок Joomla+Virtuamat. Нужно переделать внутреннюю страницу согласно макету.

Так же на главной странице нужно сделать вывод рекомендованных товаров. Нужно сделать вывод через виртуамат, кнопка рекомендуемый. Внутреннюю и главную страницу можете посмотреть в приложенном файле.

9 лет назад
kirill1210
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
3 дня
Все сделано как и хотел. Работаем дальше
Все отлично. Работа - оплата. Продолжаем сотрудничество.
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