Коллеги, если бы weblancer позволял поставить 11 - я бы сделал точно. Во-первых, Дмитрий сделал все супер быстро, чем застал меня врасплох немного. Во-вторых, супер качественно, я сам разработчик и знаю о чем говорю. Ну и плюс очень приятные впечатления от коммуникации. Буду обращаться снова 100%!