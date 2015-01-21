Alximicus

Дмитрий Alximicus

 
28 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML coding
  • Java Script
  • jQuery
  • WebPack
  • Node JS
  • Bower, NPM
  • Gulp, Grunt, Compass
  • HTML4/HTML5
  • CSS/CSS3
  • SASS(SCSS)
  • LESS
  • PHP/MySQL
  • Photoshop
  • Adobe IL
  • Bootstrap 3, 2
  • Angular JS
  • etc.
CMS:

  • Wordpress
  • Joomla
  • Drupal
  • GIT
  • SVN
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapDrupaljQueryAngularJavaSCSSSASSGulpPhotoshopGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка макета
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Очень интересный заказ, макет, понравилось работать с Александром. Коммуникация на высшем уровне. Был всегда на связи и всегда готов пойти на встречу и помочь. Однозначно рекомендую)
Ответный отзыв
TatyanaKot
Татьяна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта ( 3 страницы)
Дмитрий справился с поставленной задачей не просто на 100, а на все 200 процентов! Макет был сложный с дизайнерскими ошибками, но мы получили более чем превосходно сверстанный продукт! Коммуникация, сроки, качество - отличное! Рекомендую! Спасибо Вам Дмитрий !
Понравилась очень коммуникация, постановка задачи, четкость и оперативность. Все на высшем уровне) Однозначно рекомендую )) Спасибо большое)
Ответный отзыв
rudakovalal
Алексей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Сверстать простенькую landing page.
Коллеги, если бы weblancer позволял поставить 11 - я бы сделал точно. Во-первых, Дмитрий сделал все супер быстро, чем застал меня врасплох немного. Во-вторых, супер качественно, я сам разработчик и знаю о чем говорю. Ну и плюс очень приятные впечатления от коммуникации. Буду обращаться снова 100%!
Все просто замечательно. Оперативность, оплата, коммуникация. Спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужны 2 анимации на CSS
Дмитрий справился с задачей быстро и качественно. Все работает как надо. Рекомендую !
Все на высшем уровне. Оплата, связь, и ясность) Рекомендую
Ответный отзыв
Hool
Илья 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 1 статичную страницу
Отличная работа в очень сжатые сроки!
Хорошая постановка задачи, приятно говорить. Все выполнено без вопросов. Хороший заказчик) Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
7 отзывов
$1/час
от $3от 2 часов
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