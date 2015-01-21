Портфолио
- 52 Metrics - верстка257 просмотров
- Верстка сайта компании.229 просмотров
- Верстка сайта IT студии266 просмотров
- Верстка207 просмотров
- Visasam238 просмотров
- Верстка сайта226 просмотров
- Пример верстки бесплатного шаблона.233 просмотра
- Верстка станницы сайта кулинарии263 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Очень интересный заказ, макет, понравилось работать с Александром. Коммуникация на высшем уровне. Был всегда на связи и всегда готов пойти на встречу и помочь. Однозначно рекомендую)
$40
10 баллов
9 лет назад
Дмитрий справился с поставленной задачей не просто на 100, а на все 200 процентов! Макет был сложный с дизайнерскими ошибками, но мы получили более чем превосходно сверстанный продукт! Коммуникация, сроки, качество - отличное! Рекомендую! Спасибо Вам Дмитрий !
Ответный отзыв
Понравилась очень коммуникация, постановка задачи, четкость и оперативность. Все на высшем уровне) Однозначно рекомендую )) Спасибо большое)
$8
10 баллов
9 лет назад
Коллеги, если бы weblancer позволял поставить 11 - я бы сделал точно. Во-первых, Дмитрий сделал все супер быстро, чем застал меня врасплох немного. Во-вторых, супер качественно, я сам разработчик и знаю о чем говорю. Ну и плюс очень приятные впечатления от коммуникации. Буду обращаться снова 100%!
Ответный отзыв
Все просто замечательно. Оперативность, оплата, коммуникация. Спасибо. Рекомендую
$10
10 баллов
9 лет назад
Дмитрий справился с задачей быстро и качественно. Все работает как надо. Рекомендую !
Ответный отзыв
Все на высшем уровне. Оплата, связь, и ясность) Рекомендую
$13
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа в очень сжатые сроки!
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи, приятно говорить. Все выполнено без вопросов. Хороший заказчик) Рекомендую
HTML-верстка
7 отзывов
$1/час
от $3от 2 часов
#506