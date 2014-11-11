svcopy

Тармола svcopy

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить фильтр картинок на сайте

    $10

    Нужно сделать на сайте фильтр типа isotop http://isotope.metafizzy.co/sorting.html Но только чтобы при первой загрузке страницы показывало не все картинки, а только определенную категорию. Сайт на Wordpress, в теме уже реализована подобная фильтрация, но там используются ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить фильтр картинок на сайте

    $10

    Нужно сделать на сайте фильтр типа isotop http://isotope.metafizzy.co/sorting.html Но только чтобы при первой загрузке страницы показывало не все картинки, а только определенную категорию. Сайт на Wordpress, в теме уже реализована подобная фильтрация, но там используются ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать страницу

    $50

    Нужно сверстать страницу по макету. Верстка резиновая. Функционал: форма заказа (включает поля - имя, телефон, e-mail, прикрепить фото); активные кнопки-иконки: facebook (переход на страницу при нажатии), ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка главной

    $10

    Есть главная страница сайта на WP, она сделана отдельным шаблоном и контент в ней выводиться при помощи произвольных полей. Нужно добавить еще одно поле, в котором можно будет разместить текст, таблицу, фото и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать главную страницу + прикрепить к WP теме как шаблон

    $30

    Есть макет главной страницы сайта в psd, нужно сверстать эту страницу и прикрепить к теме Wordpress, как шаблон, чтобы в редакторе страниц можно было выбрать. Страница типа лендинг пейдж со слайдером.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен качественный рерайт

    $70

    Нужен качественный рерайт. Есть больше 200 коротеньких текстово с описанием авточехлов на разные модели авто. Каждое описание - 500-600 символов б/п Исходники даю в текстовом формате. Подробнее ТЗ предоставлю. Могу распределить работу на несколько ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить колонки в шаблоне Wordpress

    Есть шаблон WP - три колонки - все разной высоты - по содержимому. Необходимо отредактировать WP шаблон таким образом, чтобы колонки были одинаковой высоты - подстраивались под самую большую. Жду предложений ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настроить фильтр картинок на сайте
Все хорошо. Рекомендую!
Все отлично! Как всегда быстро и профессионально выполненная работа.
Ответный отзыв
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы
Все хорошо. Рекомендую
Не первый раз работаю с Анатолием - полностью довольна. Все делается по ТЗ, в срок, всегда на связи и может подсказать лучшее решение. Спасибо!
Ответный отзыв
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сверстать страницу
Светлана - отличный заказчик. Точно сформулированное ТЗ, на связи в нужные моменты и мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Отлично выполненная работа. Ответственное отношение к работе, всегда на связи. Только хорошие впечатления. Спасибо!
Ответный отзыв
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доработка главной
Сотрудничеством со Светланой полностью доволен. Спасибо за интересный заказ
Довольна сотрудничеством на все 100%. Быстро и качественно сделал работу. Человек ответственный и приятный в общении. Спасибо, Анатолий!
Ответный отзыв
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
$30
10 баллов
9 лет назад
Сверстать главную страницу + прикрепить к WP теме как шаблон
Хорошо поработали! Светлана - отличный заказчик. Спасибо!
Спасибо! Все было выполнено в соответствии с заданием. Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв