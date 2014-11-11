Нужно сделать на сайте фильтр типа isotop http://isotope.metafizzy.co/sorting.html Но только чтобы при первой загрузке страницы показывало не все картинки, а только определенную категорию. Сайт на Wordpress, в теме уже реализована подобная фильтрация, но там используются ...
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Нужно сделать на сайте фильтр типа isotop http://isotope.metafizzy.co/sorting.html Но только чтобы при первой загрузке страницы показывало не все картинки, а только определенную категорию. Сайт на Wordpress, в теме уже реализована подобная фильтрация, но там используются ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу портфолио с галереей.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу по макету. Верстка резиновая. Функционал: форма заказа (включает поля - имя, телефон, e-mail, прикрепить фото); активные кнопки-иконки: facebook (переход на страницу при нажатии), ...Завершен9 лет назад
- $10
Есть главная страница сайта на WP, она сделана отдельным шаблоном и контент в ней выводиться при помощи произвольных полей. Нужно добавить еще одно поле, в котором можно будет разместить текст, таблицу, фото и ...Завершен9 лет назад
- $30
Есть макет главной страницы сайта в psd, нужно сверстать эту страницу и прикрепить к теме Wordpress, как шаблон, чтобы в редакторе страниц можно было выбрать. Страница типа лендинг пейдж со слайдером.Завершен9 лет назад
- $70
Нужен качественный рерайт. Есть больше 200 коротеньких текстово с описанием авточехлов на разные модели авто. Каждое описание - 500-600 символов б/п Исходники даю в текстовом формате. Подробнее ТЗ предоставлю. Могу распределить работу на несколько ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Есть шаблон WP - три колонки - все разной высоты - по содержимому. Необходимо отредактировать WP шаблон таким образом, чтобы колонки были одинаковой высоты - подстраивались под самую большую. Жду предложений ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад