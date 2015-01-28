Верстка сайта ( 3 страницы)

Дмитрий справился с поставленной задачей не просто на 100, а на все 200 процентов! Макет был сложный с дизайнерскими ошибками, но мы получили более чем превосходно сверстанный продукт! Коммуникация, сроки, качество - отличное! Рекомендую! Спасибо Вам Дмитрий !