Отзывы на сайте Wordpress

Есть сайт на Wordpress.

Нужно, чтобы можно было на произвольной странице поставить шорткод и на этой странице появлялась возможность добавить отзыв (и выводились имеющиеся). Поля стандартные:

1) имя. фамилия

2) емейл (задействуя gravatar, чтобы фотка из емейла подтягивалась)

3) текст сообщения

4) отправить

Сообщения после модерации публикуются на этой же странице перед формой отправки. Самые свежие - сверху, более старые - снизу. Сверстать нужно в дизайне сайта (шрифты, цвета отступы).

Можете предложить свою реализацию алгоритма.

Пишите предложения с ценой. Сделать нужно за день-два.

Предпочтение минимальной цене.

Оплата Вебмани по факту.