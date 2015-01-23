Отзывы на сайте Wordpress

Приветствую Есть страница чата сайта знакомств http://m.dipbee.com/fr/dating/ch1/index4.php необходимо её преобразовать в дизайн этой страницы http://cldlr.com/?a=20102&c=50949&s1= Заменить цвета, подправить шрифты. поместить логотип. без фанатизма, но должно быть явное сходство стилей Заранее спасибо за предложения)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress.
Нужно, чтобы можно было на произвольной странице поставить шорткод и на этой странице появлялась возможность добавить отзыв (и выводились имеющиеся). Поля стандартные:
1) имя. фамилия
2) емейл (задействуя gravatar, чтобы фотка из емейла подтягивалась)
3) текст сообщения
4) отправить
Сообщения после модерации публикуются на этой же странице перед формой отправки. Самые свежие - сверху, более старые - снизу. Сверстать нужно в дизайне сайта (шрифты, цвета отступы).
Можете предложить свою реализацию алгоритма.
Пишите предложения с ценой. Сделать нужно за день-два.
Предпочтение минимальной цене.
Оплата Вебмани по факту.
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