Правка макета DLE

Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать ещё и программирование и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, приветствую.
Есть сайт на DLE.
Вся разметка шаблона внесена в каждую новость, вместо того чтобы по человечески разместить это в шаблонах.
Из-за этого с сайтом работать почти невозможно, все едет. Нужно сделать все как должно быть - т.е. перенести код верстки в файлы шаблона и подправить сущ. материалы, оставив там только информационную часть.
В заявки пожалуйста сроки работ и цену _в рублях_
В ЛС только уточняющие вопросы, стучаться туда и в скайп с сообщениями вида «выполню вашу работу» категорически не советую.
Спасибо!
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