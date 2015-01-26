Правка макета DLE

Коллеги, приветствую.

Есть сайт на DLE.

Вся разметка шаблона внесена в каждую новость, вместо того чтобы по человечески разместить это в шаблонах.

Из-за этого с сайтом работать почти невозможно, все едет. Нужно сделать все как должно быть - т.е. перенести код верстки в файлы шаблона и подправить сущ. материалы, оставив там только информационную часть.

В заявки пожалуйста сроки работ и цену _в рублях_

В ЛС только уточняющие вопросы, стучаться туда и в скайп с сообщениями вида «выполню вашу работу» категорически не советую.

Спасибо!