Bootstrap верстка-натяжка сайта-каталога + фильтры

Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать ещё и программирование и ...
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Здравствуйте, уважаемые!
Необходима верстка/натяжка сайта по макетам.Видится это дело на чистом bootstrap'e с простой админкой на php. Но я открыт для предложений. 5 страниц (главная + внутренняя товар + внутренняя статья + регистрация + 2регистрация заполнение). Цена обсуждаема, но прошу принять во внимание, что это стартап. Мега-профи со столетним стажем не ищем:)
Адаптивный дизайн.
Что важно знать:
1. сайт-каталог, с возможностью регистрации и редактирования материалов (2 типа пользователей: админ и юзер)
2. Каталог некой продукции с возможностью фильтрации при поиске (простые фильтры + два ползунка, которые указываются при добавлении материала)
3. Загрузка фотография для "юзера"
4. Комментирование без регистрации
5. Жалоба на юзера,
6. Активация юзера после подтверждения администратором
7. статус юзера (подтвержден, VIP, и т.д. - маленькая иконка рядом с фото. привилегий не дает)
Вот основные особенности, которые, я считаю, необходимо знать сейчас.
Т.к. это стартап, ищется человек, с которым мы будем сотрудничать долго, т.к. планируется развитие и дополнение новых функций.
Макеты увидит потенциальный исполнитель.
Благодарю за внимание к заявке. Прошу указывать свои цены, предложения по реализации.
Общие пустые заявки, аля "здравствуйте, мы молодцы, студия полного цикла, сделаем все" - в мусор
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