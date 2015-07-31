Верстка одностраничника (landing page), можно и программирование

Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту).

Если Вы можете сделать ещё и программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. Одностраничник будет с функцией расчета и CMS (как описано в ТЗ).

Подробное ТЗ: https://www.dropbox.com/s/bftbx8la04fl4uq/%D0%A2%D0%97%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx?dl=0

Указывайте пожалуйста, сроки и цену и какую часть работы Вы готовы выполнить (верстку или весь комплекс) или задавайте вопросы.