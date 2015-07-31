Верстка одностраничника (landing page), можно и программирование

HTML-версткаЗавершен19 заявок537 просмотров
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Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту).

Если Вы можете сделать ещё и программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. Одностраничник будет с функцией расчета и CMS (как описано в ТЗ).

Подробное ТЗ: https://www.dropbox.com/s/bftbx8la04fl4uq/%D0%A2%D0%97%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx?dl=0

Указывайте пожалуйста, сроки и цену и какую часть работы Вы готовы выполнить (верстку или весь комплекс) или задавайте вопросы.

9 лет назад
knlmail
Андрей 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eugenbobrowski
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$80
6 дней
Грамотно выполненный проект. Ценообразование – разумное и обоснованное. И подход к работе, и результат говорят о высоком профессиональном уровне исполнителя.
Рад был сотрудничеству. ТЗ понятное, оплата в срок. Впечатления только положительные. Спасибо.
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