Нужно сверстать шаблон и натянуть на DLE 10.2. Всего нужно сверстать 17 страниц (главная + 16 страниц на 70% идентичных главной). Дизайн простой, сложных элементов нет. Скриншот шаблона http://c2n.me/3azxwdE.png Работу нужно выполнить за неделю. Оплата 10 ...
Верстка одностраничника (landing page), можно и программирование
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту).
Если Вы можете сделать ещё и программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. Одностраничник будет с функцией расчета и CMS (как описано в ТЗ).
Подробное ТЗ: https://www.dropbox.com/s/bftbx8la04fl4uq/%D0%A2%D0%97%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx?dl=0
Указывайте пожалуйста, сроки и цену и какую часть работы Вы готовы выполнить (верстку или весь комплекс) или задавайте вопросы.
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