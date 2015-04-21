Доработки по сайту на Джумле

Очень странный заказчик. Все было отлично, задача поставлена, работа мной выполнена, оплата получена. По ТЗ все было выполнено и у заказчика вопросов не возникло. Потом Сергей оставил мне отзыв в котором написал, что не полностью доволен моей работай, чему я крайне был удивлен, но тем не менее рекомендую данного заказчика.