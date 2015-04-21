Доработки по сайту на Джумле

HTML-версткаЗавершен4 заявки212 просмотров
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Добрый день. Требуется провести доработки в настройке CMS: добавить функционала страницам редактирования товаров и странице редактирования формы обратной связи. Предполагаю, что работы не больше, чем на день, но, конечно нужно смотреть на то, как там все сделано, поэтому допускаю широкие корректировки в стоимости работ.

9 лет назад
116
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$74
4 дня
Всё делал нормально, но, что называется, "по нижней планке".
Очень странный заказчик. Все было отлично, задача поставлена, работа мной выполнена, оплата получена. По ТЗ все было выполнено и у заказчика вопросов не возникло. Потом Сергей оставил мне отзыв в котором написал, что не полностью доволен моей работай, чему я крайне был удивлен, но тем не менее рекомендую данного заказчика.
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